Понад 100 шкіл в Угорщині отримали повідомлення про бомбу

В Угорщині у четвер 23 січня, 121 школа отримала повідомлення про закладення бомби і загрозу вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", інформують угорські ЗМІ, зокрема Index та Telex.

Спершу очільник канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш повідомив, що погрози вибуху надійшли на світанку в 29 шкіл у Будапешті та одну – у Годмезевашаргеї. Два десятки шкіл були евакуйовані.

Усі школи отримали однакове повідомлення, в якому автор листа, ймовірно, написаного через перекладач, заявляє, що прагне помститися в ім’я Аллаха.

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Згодом урядова речниця надала оновлену інформацію, згідно з якою 121 установа у різних населених пунктах отримала листи з таким змістом.

Поліція почала розслідування за фактом погрози створити небезпеку для населення. Листи були відправлені через іноземний сервер та надійшли, ймовірно, з одного місця.

Угорська поліція підтримує зв’язок зі словацькою владою, оскільки подібна масова розсилка про замінування сталася в Словаччині у минулому – тоді ніде не знайшли справжніх бомб.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан зазначив на своїй сторінці в Facebook, що він підтримує контакт з міністром внутрішніх справ.

У травні минулого року у Словаччині за добу "замінували" майже 1000 шкіл.

У минулі роки від фальшивих "замінувань" постраждали низка країн Європи – Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина.