У Німеччині встановили підозрюваних у серії фальшивих мінувань по всій країні

У Німеччині після серії загальнонаціональних повідомлень про замінування встановлено особи двох підозрюваних.

Про це повідомив Spiegel речник прокуратури Штутгарта, передає "Європейська правда".

30-річний і 19-річний підозрювані належать до групи, яка раніше привернула до себе увагу такими злочинами, як фальшиві дзвінки в службу порятунку, повідомили в Управлінні кримінальної поліції землі Баден-Вюртемберг і прокуратурі Штутгарта.

В електронних листах з погрозами зловмисники представлялися або опонентами, або членами радикального ісламського руху ХАМАС чи джихадистського угруповання "Ісламська держава".

Їхньою метою було спровокувати широкомасштабні поліцейські операції, підірвати і похитнути почуття безпеки в суспільстві і викликати тривогу у більшої частини населення, особливо у тих, хто знаходиться в безпосередній близькості від установ, яким нібито загрожувала небезпека, йдеться в заяві. Вони також хотіли привернути якомога більше уваги ЗМІ.

Вони погрожували вбити багатьох невинних людей. Через понад 250 погроз поліція понад 30 разів виїжджала на місця подій і часто проводила евакуації. Постраждали школи та університети, ЗМІ, посольства, державні органи влади, установи різних релігій і світоглядів, а також приватні компанії, в тому числі в регіоні Штутгарта.

30-річний підозрюваний походить з Північного Рейну-Вестфалії. Згідно з поточним станом розслідування, його звинувачують у причетності до 29 погроз про замінування. 19-річний хлопець з Баден-Вюртемберга причетний до чотирьох погроз. Повідомляється, що у двох його квартирах були проведені обшуки і вилучені докази.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося про "мінування" штаб-квартири керівної Соціал-демократичної партії, відомої як Будинок Віллі Брандта.

Від псевдомінувань протягом жовтня потерпала також Франція, за половину місяця лише аеропорти отримали понад сотню таких повідомлень.