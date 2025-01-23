Более 100 школ в Венгрии получили сообщение о бомбе

В Венгрии в четверг 23 января, 121 школа получила сообщение о закладке бомбы и угрозу взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информируют венгерские СМИ, в частности Index и Telex.

Сначала глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что угрозы взрыва поступили на рассвете в 29 школ в Будапеште и одну – в Ходмезёвашархее. Два десятка школ были эвакуированы.

Все школы получили одинаковое сообщение, в котором автор письма, вероятно, написанного через переводчик, заявляет, что стремится отомстить во имя Аллаха.

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Впоследствии правительственный спикер предоставила обновленную информацию, согласно которой 121 учреждение в разных населенных пунктах получило письма с таким содержанием.

Полиция начала расследование по факту угрозы создать опасность для населения. Письма были отправлены через иностранный сервер и поступили, вероятно, из одного места.

Венгерская полиция поддерживает связь со словацкими властями, поскольку подобная массовая рассылка о заминировании произошла ранее в Словакии – тогда нигде не нашли настоящих бомб.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил на своей странице в Facebook, что он поддерживает контакт с министром внутренних дел.

В мае прошлого года в Словакии за сутки "заминировали" почти 1000 школ.

В прошлые годы от фальшивых "минирований" пострадали ряд стран Европы – Литва, Эстония, Бельгия, Германия.