Более 100 школ в Венгрии получили сообщение о бомбе
В Венгрии в четверг 23 января, 121 школа получила сообщение о закладке бомбы и угрозу взрыва.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информируют венгерские СМИ, в частности Index и Telex.
Сначала глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что угрозы взрыва поступили на рассвете в 29 школ в Будапеште и одну – в Ходмезёвашархее. Два десятка школ были эвакуированы.
Все школы получили одинаковое сообщение, в котором автор письма, вероятно, написанного через переводчик, заявляет, что стремится отомстить во имя Аллаха.
Впоследствии правительственный спикер предоставила обновленную информацию, согласно которой 121 учреждение в разных населенных пунктах получило письма с таким содержанием.
Полиция начала расследование по факту угрозы создать опасность для населения. Письма были отправлены через иностранный сервер и поступили, вероятно, из одного места.
Венгерская полиция поддерживает связь со словацкими властями, поскольку подобная массовая рассылка о заминировании произошла ранее в Словакии – тогда нигде не нашли настоящих бомб.
Премьер-министр Виктор Орбан отметил на своей странице в Facebook, что он поддерживает контакт с министром внутренних дел.
В мае прошлого года в Словакии за сутки "заминировали" почти 1000 школ.
В прошлые годы от фальшивых "минирований" пострадали ряд стран Европы – Литва, Эстония, Бельгия, Германия.