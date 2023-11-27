У Бельгії після повідомлення про замінування закрили 27 шкіл

Низка шкіл Брюсселя і Валлонії-Брабант, що входять до освітньої мережі Валлонія-Брюссель, залишаться зачиненими в понеділок вранці після повідомлення про замінування, яке надійшло в неділю ввечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Поліція обходить всі відповідні заклади, і протягом дня буде зроблена оцінка, уточнює Сесіль Маркетт, заступниця генерального директора, відповідальна за зв'язки з громадськістю в освітній мережі Валлонії і Брюсселя.

В освітній мережі додали, що цей захід був прийнятий "у суворій відповідності до принципу обережності". "Ми не повинні піддаватися паніці", – зазначила Маркетт.

"Багато установ постраждали від подібних попереджень протягом останніх тижнів. Очікується, що школи залишаться закритими весь понеділок, але є велика ймовірність, що вони знову відкриються у вівторок", – заявили в організації.

Минулого тижня литовська поліція отримала кілька повідомлень про нібито закладену вибухівку в школах і різних установах країни.

Наприкінці жовтня багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Жодна з погроз не виявилася реальною.

Від псевдомінувань протягом жовтня потерпала також Франція, за половину місяця лише аеропорти отримали понад сотню таких повідомлень.