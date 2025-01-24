В Сейме Польши выступают против ограничения соцпомощи для украинцев

Маршалок польского Сейма Шимон Головня выступает против инициативы по ограничению социальной помощи на детей иностранцев, в частности украинцев, если их родители не работают и не платят налоги в Польше.

Об этом он написал в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Головня, который сам является кандидатом в президенты от "Третьего пути", заявил об этом в контексте инициативы кандидата в президенты от правящей "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которого поддержал премьер-министр Дональд Туск

"Я не присоединюсь к тем, кто сейчас, отказываясь от своих предыдущих ценностей, побежит в ультраправые. Это какая-то странная истерия, что поскольку в Штатах победил Трамп, то у нас теперь каждый хочет быть Трампом на гонках в меру своих возможностей", – сказал он.

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Маршалок Сейма отметил, что партия "Право и справедливость" зарегистрировала в Сейме соответствующий законопроект сразу после заявления Тшасковского о необходимости выплачивать соцпомощь по программе "800+" (ежемесячная выплата из бюджета на всех детей в Польше в возрасте до 18 лет в размере примерно 200 долларов) на украинских детей только в случае, если их родители работают и платят налоги в Польше.

В то же время по инициативе националистической "Конфедерации" правительство представит в Сейме информацию на эту тему.

По словам Головни, факты свидетельствуют о том, что почти 80% взрослых украинцев в Польше работают и платят налоги. В то же время количество украинских детей, на которых выплачивают соцпомощь "800+", с 2022 года уменьшилось вдвое (с 500 тысяч до 250 тысяч).

Он отметил, что оно может еще снизиться, когда в июне вступит в силу закон, по которому соцпомощь будет выплачиваться только на украинских детей, которые учатся в польской школе.

Маршалок отметил, что государственные службы в последнее время эффективно противодействуют попыткам иностранцев получить соцпомощь мошенническим способом.

Как подчеркнул Головня, в Польше резко снижается естественный прирост населения, в то же время украинцы способствуют росту ВВП примерно на 1%.

Он отметил: по оценке экономистов, доходы от труда украинцев на 5-10 млрд злотых (около 1,2-2,5 млрд долларов) превышают расходы на них из бюджета Польши.

"Когда-то нам очень понадобятся эти дети на польском рынке труда, и поэтому то, что они теперь выучат польский язык и смогут жить в нашей стране, я воспринимаю не как потерю, а как инвестицию", – подчеркнул он.

Головня подытожил, что если в Польше есть группа украинских матерей, чьи дети ходят в школу, но они сами не могут работать, например, из-за болезни в семье или потому что должны заниматься несколькими детьми, он бы "не делал их беду заложником ни одной избирательной кампании".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время последнего визита в Польшу встретился с Рафалом Тшасковским.

Мэр Варшавы и кандидат в президенты заявил о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО – в противовес поддерживаемому оппозицией кандидату Каролю Навроцкому.