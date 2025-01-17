Мер Варшави хоче посилити вимоги програми допомоги дітям для українців

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Мер Варшави і кандидат в президенти від урядової "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський виступив за те, щоб польська програма допомоги на дітей, відома як "800 плюс", стосувалась тільки тих українців, які мають роботу в Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Мер польської столиці з четверга розпочав передвиборчу кампанію, спочатку на Підляшші, де він переконує мешканців регіону проголосувати за нього на президентських виборах, запланованих на 18 травня.

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"Для нас найважливіше, щоб кожен, хто приходить до нас і хоче розраховувати на підтримку, зміцнював економіку. І саме тому я пропоную фундаментальну зміну, а саме, що стосується таких пільг, як "800 плюс" для українців, вони повинні їм належати, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі і якщо вони платять податки в Польщі", – сказав Тшасковський, чиї слова були зустрінуті оплесками.

"Це зміна, яка відповідає здоровому глузду, і тому я звертаюся до уряду з проханням попрацювати над зміною закону, щоб цей тип вимог був врахований", – додав він.

Кандидат у президенти пояснив, що Польща не повинна зробити помилку, яку колись зробили інші західні країни, такі як Німеччина чи Швеція, до яких, за його словами, "було просто вигідно приїжджати лише за соціальні виплати".

Він також звернув увагу на те, що переважна більшість українців зараз працює в Польщі. "Переважна більшість з них сприяє тому, що наша економіка зростає", – підкреслив він.

Програма "Сім'я 500 плюс" була запроваджена урядом "Права і справедливості" 1 квітня 2016 року. Відповідно до неї, сім'ї з дітьми на утриманні мали право на допомогу на виховання дитини в розмірі 500 злотих на дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, який отримує сім'я. З 1 січня 2024 року розмір цієї допомоги становить 800 злотих на місяць на дитину.

Виплати у 800 злотих поширюються на тих українців, хто легально в'їхав до Польщі з України після 23 лютого 2022 року. У середині 2024-го Варшава посилила критерії надання допомоги – українська дитина мала право на неї, але тільки якщо вона відвідує польську школу або дитячий садок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час останнього візиту до Польщі зустрівся з Рафалом Тшасковським. Мер Варшави і кандидат у президенти заявив про підтримку членства України в ЄС і НАТО – на противагу підтримуваному опозицією кандидату Каролю Навроцькому.