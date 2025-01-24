Єврокомісія передала Єврораді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України

Єврокомісія передала Європейській раді скринінговий звіт стосовно кластера "Засадничі глави", з якого почнуть відкривати переговори про членство України у ЄС.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", таку інформацію агентству повідомили у Єврокомісії.

Перший звіт за результатами скринінгу українського законодавства (аналізу, де перебуває країна-кандидат на вступ із точки зору відповідності її чинного законодавства законодавству ЄС) надіслали Єврораді 16 січня.

"Звіт про перевірку минулого тижня стосується кластера 1 Fundamentals ("Засадничі глави"), який лежить в основі переговорів про вступ. Відповідно до переговорних рамок, цей кластер відкривається першим і закривається останнім у переговорах", – йдеться в поясненні.

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"Щойно Рада погодиться з тим, що початкові контрольні показники для цього кластера виконано, і країни представили свою позицію на переговорах, а ЄС погодив свою позицію на переговорах, організовується Міжурядова конференція, на якій обидві країни офіційно відкривають кластер на переговорах", – деталізували у Єврокомісії.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство у ЄС.

У грудні президент Володимир Зеленський казав, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у Раді ЄС протягом 2025 року, склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.