Зеленский отреагировал на данные об остановке новой администрацией США внешней помощи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные о том, что новая администрация США президент Дональда Трампа остановила на 90 дней выдачу большинства действующих грантов иностранной помощи.

Об этом украинский президент сказал во время пресс-конференции со своей молдавской коллегой Майей Санду, его цитирует Радио Свобода, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, военная помощь Украине со стороны США в настоящее время не остановлена.

"Я знаю есть большое количество институтов во всем мире, которые поддерживали ранее правительством США. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. И то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена, Слава Богу", – сказал он.

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Ранее стало известно, что новый госсекретарь США Марко Рубио остановил на 90 дней выдачу большинства существующих грантов иностранной помощи.

Один действующий чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Джо Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

В то же время корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш со ссылкой на собеседников в Пентагоне объяснил у себя в X (Twitter), что "этот указ военной поддержки не касается".

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

После этого сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.

В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.