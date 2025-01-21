Сенатор-демократ непокоїться, що указ Трампа залишить Україну без допомоги на зиму

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ президента Дональда Трампа про замороження іноземної допомоги може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує CNN.

Кунс висловив стурбованість рішенням Трампа поставити на паузу виділення іноземної допомоги для проведення її аудиту.

"Чи означає це, що ми покинемо Україну посеред зими? Тому що USAID (Агентство США з міжнародного розвитку. – Ред.) надавало критично важливе фінансування для відновлення їхньої електромережі кожного разу, коли Росія нападала на неї", – пояснив він.

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Сенатор-демократ також звернув увагу, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Йорданії та фінансування Всесвітньої продовольчої програми і ЮНІСЕФ.

"У мене немає ясності, і я думаю, що нам потрібна ясність", – підсумував Кунс.

У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку є основними відомствами, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою.

Водночас на постачання зброї Україні це рішення не повинно вплинути, оскільки відповідні видатки ухвалювались Конгресом США не як міжнародна допомога.

Нова адміністрація США не оголошувала, якою буде її політика стосовно надання Україні підтримки, водночас призначений державним секретарем Марко Рубіо говорив, що обидві сторони війни мають піти на поступки.