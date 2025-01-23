МЗС зʼясовує у США, як перегляд міжнародної допомоги вплине на Україну

Міністерство закордонних справ звернулось до США для розʼяснень після указу Дональда Трампа, який передбачає замороження іноземної допомоги на 90 днів для її перегляду.

Про це на брифінгу в четвер, 23 січня, сказав речник МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Тихий зазначив, що українська сторона бачила рішення президента США стосовно іноземної допомоги.

"Ми перебуваємо на звʼязку з американською стороною, щоб зрозуміти, яких саме програм в Україні стосується або буде стосуватись перегляд (фінансування. – Ред.)", – додав він.

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Речник МЗС нагадав, що Україна раніше проходила аудити використання іноземної допомоги, які показували, що вона "використовувала міжнародну допомогу у найбільш прозорий та відповідальний спосіб".

"І ми впевнені, що якщо є певні програми, які зазнають цього перегляду і перевірок за цим рішенням, ми впевнені, що вони будуть успішними. І ми відкриті до будь-яких таких перевірок", – запевнив Тихий.

У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку є основними відомствами, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою.

Водночас на постачання зброї Україні це рішення не повинно вплинути, оскільки відповідні видатки ухвалювались Конгресом США не як міжнародна допомога.

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період.