Шольц підтримав заяву Туска, в якій між рядками читається наїзд на Маска 

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц погодився з прем'єром Польщі Дональдом Туском, який стривожився через заяви, що звучали на мітингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в суботу.

Про це Шольц написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Як повідомляла "ЄП", Туск зауважив, що слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які пролунали головних дійових осіб мітингу "АдН", "звучали надто знайомо і зловісно" – особливо "за кілька годин до річниці визволення Освенцима".

Шольц відреагував на допис Туска, відзначивши, що "не може не погодитися".

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25 січня "АдН" провела великий передвиборчий захід у місті Галле, на якому, зокрема, виступив по відеозв’язку Ілон Маск. Соратник президента США та мільярдер, серед іншого, заявив, що нині занадто багато уваги приділяється провині за минуле Німеччини, і що її потрібно залишити в минулому.

Туск прямо не згадував Маска у дописі, але, вочевидь, мав на увазі саме його заяву.

Після звернення Маска виступила лідерка "АдН" і кандидатка у канцлери Аліса Вайдель. Вона згадала передвиборче гасло американського президента Дональда Трампа і сказала: "Американці знову роблять свою країну великою, і ми знову робимо нашу країну великою".

У день заходу "АдН" в Галле 25 січня десятки тисяч німців протестували в Берліні та інших містах проти потенційного приходу до влади ультраправих.