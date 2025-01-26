Шольц поддержал заявление Туска, в котором между строк читается наезд на Маска

Глава правительства Германии Олаф Шольц согласился с премьером Польши Дональдом Туском, который встревожился из-за заявлений, звучавших на митинге ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в субботу.

Об этом Шольц написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Как сообщала "ЕП", Туск отметил, что слова о "великой Германии" и "необходимости забыть вину немцев за нацистские преступления", которые прозвучали из уст главных действующих лиц митинга "АдГ", "звучали слишком знакомо и зловеще" – особенно "за несколько часов до годовщины освобождения Освенцима".

Шольц отреагировал на сообщение Туска, отметив, что "не может не согласиться".

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25 января "АдГ" провела большое предвыборное мероприятие в городе Галле, на котором, в частности, выступил по видеосвязи Илон Маск. Соратник президента США и миллиардер, среди прочего, заявил, что сейчас слишком много внимания уделяется вине за прошлое Германии, и что ее нужно оставить в прошлом.

Туск прямо не упоминал Маска в заметке, но, очевидно, имел в виду именно его заявление.

После обращения Маска выступила лидер "АдГ" и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель. Она вспомнила предвыборный лозунг американского президента Дональда Трампа и сказала: "Американцы снова делают свою страну великой, и мы снова делаем нашу страну великой".

В день мероприятия "АдГ" в Галле 25 января десятки тысяч немцев протестовали в Берлине и других городах против потенциального прихода к власти ультраправых.