Туск стривожений "зловісними" заявами на мітингу ультраправих Німеччини

Глава уряду Польщі Дональд Туск висловив своє занепокоєння з приводу ідей, які напередодні звучали на мітингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це Туск написав у своїй соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

25 січня "АдН" провела великий передвиборчий захід у місті Галле, на якому, зокрема, виступив по відеозв’язку Ілон Маск. Соратник президента США та мільярдер, серед іншого, заявив, що занадто багато уваги приділяється провині за минуле Німеччини, і що її потрібно залишити в минулому.

"Слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", – прокоментував Дональд Туск.

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Маск у своїй промові назвав "АдН" "надією для Німеччини" та закликав "боротися за велике майбутнє" Німеччини. Він додав, що "АдН" користується його повною підтримкою, а також, на його думку, підтримкою адміністрації Дональда Трампа.

У день заходу "АдН" в Галле 25 січня десятки тисяч німців протестували в Берліні та інших містах проти потенційного приходу до влади ультраправих.