Тисячі людей у Німеччині протестували проти ультраправих перед виборами

Десятки тисяч німців у суботу протестували в Берліні та інших містах проти потенційного приходу до влади ультраправої, проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") напередодні загальних виборів 23 лютого.

Про протести повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Величезний натовп зібрався біля Бранденбурзьких воріт Берліна. Люди свистіли у свистки, співали антифашистські пісні і несли плакати, що засуджують "АдН".

„Wehrt euch, leistet Widerstand.

Gegen den Faschismus hier im Land.

Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen!“#b2501 pic.twitter.com/YnTeAU1dNN Реклама: January 25, 2025

Демонстранти висловили сподівання, що мітинг також приверне увагу до інших ультраправих партій у Європі та нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Ті, хто розпалює расизм і нападає на захист клімату, не просто проводять кампанію, вони ставлять під загрозу життя", – сказала Луїза Нойбауер з кліматичної групи "П'ятниці заради майбутнього", звертаючись до натовпу, який поліція оцінила в 35 тисяч осіб.

У Кельні, великому західнонімецькому місті, поліція оцінила натовп на мітингу в 40 тисяч осіб.

Thousands protested in Berlin and other cities across Germany against far-right extremism and the growing popularity of the anti-immigrant Alternative for Germany (AfD) party, ahead of a Feb. 23 general election.



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Суботні протести відбулися в той час, коли "АдН" розпочала свою передвиборчу кампанію в центральному місті Галле, де лідерка партії Аліса Вайдель, кандидатка на посаду канцлера, виступила перед близько 4500 людьми.

Вайдель має підтримку Ілона Маска, який виступив на мітингу дистанційно. Його відкрита підтримка викликала хвилю обурення в Німеччині.

Опозиційний правоцентристський блок ХДС/ХСС і його кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц очолюють передвиборчі опитування, за ним слідує "АдН".

Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка Маском "АдН" позитивно вплинула на позиції партії перед виборами.