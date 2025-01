Тисячі людей у Німеччині протестували проти ультраправих перед виборами

Десятки тисяч німців у суботу протестували в Берліні та інших містах проти потенційного приходу до влади ультраправої, проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") напередодні загальних виборів 23 лютого.

Про протести повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Величезний натовп зібрався біля Бранденбурзьких воріт Берліна. Люди свистіли у свистки, співали антифашистські пісні і несли плакати, що засуджують "АдН".

Демонстранти висловили сподівання, що мітинг також приверне увагу до інших ультраправих партій у Європі та нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Ті, хто розпалює расизм і нападає на захист клімату, не просто проводять кампанію, вони ставлять під загрозу життя", – сказала Луїза Нойбауер з кліматичної групи "П'ятниці заради майбутнього", звертаючись до натовпу, який поліція оцінила в 35 тисяч осіб.

У Кельні, великому західнонімецькому місті, поліція оцінила натовп на мітингу в 40 тисяч осіб.

