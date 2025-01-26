Экзитпол рисует Лукашенко на "выборах" более 87%

Экзтпол в Беларуси ожидаемо нарисовал Александру Лукашенко победу на фиктивных "выборах" в воскресенье – он якобы набрал более 87% голосов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

По сообщению, за Лукашенко якобы проголосовали 87,6% избирателей.

В бюллетене были еще четыре фамилии – этим кандидатам белорусский экзитпол дал 2,7%, 1,8%, 1,6% и 1,2% голосов.

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Результат экзитпола озвучили в эфире "Первого информационного".

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в совместном заявлении объявили о фиктивности "выборов" президента Беларуси 26 января.

Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала в день "выборов", что видит несколько вариантов, когда появится окно возможностей для смены власти в Беларуси.

Также в воскресенье распространяли видео, как пес Лукашенко надзюрил на участок, где голосовал его хозяин.