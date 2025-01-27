ЕС, Британия и Канада осудили фиктивные "выборы" Лукашенко

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.

Как сообщает "Европейская правда", текст совместного заявления распространила Европейская служба внешних дел.

В заявлении осуждаются "фиктивные президентские выборы" в Беларуси и постоянные нарушения прав человека со стороны белорусского режима Александра Лукашенко.

"Никакие выборы не могут считаться свободными, справедливыми или соответствующими международным стандартам, если они проводятся в атмосфере постоянных репрессий, сопровождающихся подавлением гражданского общества, произвольными задержаниями и ограничениями реального политического участия", – отмечают западные государства.

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Они также призвали отпустить на свободу удерживаемых режимом Лукашенко более 1250 политических заключенных и прекратить нарушения прав человека.

"Мы поддерживаем белорусский народ и признаем его право определять свое будущее действительно свободным и справедливым способом, без страха, притеснений и внешнего вмешательства", – добавили ЕС и западные государства.

Как известно, центральная избирательная комиссия Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Ранее в ЕС заявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января. Заявление от имени всех 27 стран не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии – по данным СМИ, она осталась единственной блокирующей страной после того, как Словакия все же поддержала заявление.

Сам Лукашенко говорил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.