Чехия ищет поддержки ЕС для новой инициативы закупки боеприпасов для Украины
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна ищет поддержки других стран Европейского Союза, чтобы организовать новую инициативу закупки боеприпасов для Украины.
Его слова цитирует N-TV, пишет "Европейская правда".
После того как Чехия организовала закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в 2024 году, правительство в Праге ищет поддержки других стран ЕС для новой инициативы по боеприпасам.
"Это вопрос политической воли, и если многие страны-члены ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы можем многого достичь для Украины", – заверил он.
Липавский добавил, что сейчас страна рассматривает "возможности финансирования новой инициативы по боеприпасам".
"А потом посмотрим, сколько боеприпасов мы сможем получить за эти деньги", – подытожил он.
Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.
А в середине января глава МИД Андрей Сибига рассказал "ЕвроПравде", что в Украину уже доставили 80% обещанных в рамках чешской инициативы боеприпасов.
Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".