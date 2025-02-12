Зеленский и Трамп рассказали о своем разговоре

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским визави Дональдом Трампом дальнейшие контакты во время разговора в среду, 12 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По словам Зеленского, его "длительный разговор" с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд и "наши технологические возможности, в частности дроны и другие современные производства".

"Обсудили наш разговор со Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным", – добавил он.

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Глава государства отметил, что Киев определяет совместные с Америкой шаги, "чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир". "Договорились о дальнейших контактах и встречах", – подытожил Зеленский.

Дополнено 20:15. Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его разговор с Зеленским "прошел очень хорошо".

"Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но главным образом – встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", – написал президент США.

Перед тем Трамп говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".

Трамп ранее неоднократно говорил о желании поговорить с Владимиром Путиным в рамках усилий по "урегулированию" войны в Украине.

Перед этим также стало известно о первых контактах россиян с администрацией Трампа по Украине.