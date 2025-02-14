У Трампа говорят, что все же не исключают возможности взять Украину в НАТО

Один из высокопоставленных чиновников новой администрации США заявил, что Штаты все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем, что противоречит заявлениям лично Дональда Трампа и нового главы Пентагона.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Заместитель посланника по вопросам Украины Джон Коул на вопрос журналистов о шансах на членство Украины в НАТО сказал, что этот вопрос "все еще на столе".

Он добавил, что то же касается и возможного возвращения Украиной контроля над всей своей суверенной территорией.

Эти заявления противоречат словам главы Пентагона Пита Хегсета, который 12 февраля заявил, что возвращение Украиной контроля над всей ее территорией – нереалистичная идея, и что США не готовы пригласить Украину в НАТО.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

На вопрос о том, не слишком ли США уступают Путину еще до начала переговоров, Коул ответил: "Некоторые об этом говорят, но я не думаю, что мы чем-то уступаем".

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