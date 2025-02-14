Науседа про вимоги Росії: "Агресор не може вибирати з меню"

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ніхто не має права висувати ультиматуми НАТО.

Про це він сказав журналістам у четвер, 13 лютого, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Науседа заявив, що НАТО приймає рішення, "виходячи, в першу чергу, з безпеки всіх членів альянсу, в тому числі і нас, без сумніву".

"Стаття 5 НАТО працює. Її треба правильно представити, пояснити і дати зрозуміти, що агресор не може вибирати бажані варіанти з меню", – наголосив литовський лідер.

Він зазначив, що будь-яка мирна угода щодо України має бути досягнута таким чином, щоб згодом "не було ані найменшої спокуси випробувати НАТО на повну потужність як організацію".

"Тим часом НАТО як організація повинна робити набагато більше, ніж вона робила до цього часу, щоб бути здатною протистояти будь-яким провокаціям у майбутньому", – підкреслив Науседа.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет оголосив 12 лютого, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

У четвер, 13 лютого, він заявив, що визнання того, що кордони України не будуть відновлені до стану 2014 року, "не є поступкою Владіміру Путіну".

А спецпосланник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог вважає, що фіксування в потенційній "мирній угоді" територіальних втрат України не означає їхнього визнання.

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