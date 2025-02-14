Науседа о требованиях России: "Агрессор не может выбирать из меню"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никто не имеет права выдвигать ультиматумы НАТО.

Об этом он сказал журналистам в четверг, 13 февраля, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Науседа заявил, что НАТО принимает решения, "исходя, в первую очередь, из безопасности всех членов альянса, в том числе и нас, без сомнения".

"Статья 5 НАТО работает. Ее надо правильно представить, объяснить и дать понять, что агрессор не может выбирать желаемые варианты из меню", – подчеркнул литовский лидер.

Он отметил, что любое мирное соглашение по Украине должно быть достигнуто таким образом, чтобы впоследствии "не было ни малейшего соблазна испытать НАТО на полную мощность как организацию".

"Между тем НАТО как организация должна делать гораздо больше, чем она делала до сих пор, чтобы быть способной противостоять любым провокациям в будущем", – подчеркнул Науседа.

Новый министр обороны США Пит Хегсет объявил 12 февраля, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

В четверг, 13 февраля, он заявил, что признание того, что границы Украины не будут восстановлены до состояния 2014 года, "не является уступкой Владимиру Путину".

А спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог считает, что фиксирование в потенциальном "мирном соглашении" территориальных потерь Украины не означает их признания.

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