Зеленський вважає, що дискусії у Мюнхені "прискорили" Європу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що події на Мюнхенській безпековій конференції "прискорили" Європу та що він бачить у цьому певний позитив.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав у відеокоментарях ЗМІ після візиту до ОАЕ.

Зеленський сказав, що бачить позитив у "прискоренні" процесів, яке задали події на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Мені всі сказали, що те, що відбулося зараз в Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка… швидка всюди. І мені здається, не вистачало швидкості Європі", – сказав Зеленський.

Одним з проявів цього швидшого темпу він назвав саміт лідерів, який скликає у Парижі президент Франції Емманюель Макрон.

"Обов'язково буде звіт того, що вони пропонують, як вони це бачать. Тобто все пришвидшилось дуже сильно", – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що Мюнхенська конференція змінила і "сигнали України". "Я вважаю, що Україна це зробила, це була головна моя місія. І я вважаю, що ми цю місію виконали", – сказав він.

Також Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни.

Детальніше про те, що відбувалося за лаштунками "Мюнхена" – у статті Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США