Зеленский считает, что дискуссии в Мюнхене "ускорили" Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что события на Мюнхенской конференции по безопасности "ускорили" Европу и что он видит в этом определенный позитив.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он сказал в видеокомментариях СМИ после визита в ОАЭ.

Зеленский сказал, что видит позитив в "ускорении" процессов, которое задали события на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мне все сказали, что то, что произошло сейчас в Мюнхене, ускорило абсолютно все. И та быстрая Америка, которая очень быстрая... быстрая везде. И мне кажется, не хватало скорости Европе", – сказал Зеленский.

Одним из проявлений этого быстрого темпа он назвал саммит лидеров, который созывает в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Обязательно будет отчет, что они предлагают, как они это видят. То есть все ускорилось очень сильно", – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Мюнхенская конференция изменила и "сигналы Украины". "Я считаю, что Украина это сделала, это была главная моя миссия. И я считаю, что мы эту миссию выполнили", – сказал он.

Также Зеленский заявил, что Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы оно учитывало ключевые интересы страны.

Подробнее о том, что происходило за кулисами "Мюнхена" – в статье Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США.