Президент Фінляндії заявив про підтримку Зеленського на тлі закидів Трампа

Президент Фінляндії Александр Стубб відкинув заяви президента США Дональда Трампа, який назвав президента України диктатором.

Про це він сказав на пресконференції в фінському місті Кайнуу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Стубб категорично не згоден з заявами Дональда Трампа про Володимира Зеленського.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами. Фінляндія підтримує українську конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського", підкреслив він.

"Загарбницька війна була розпочата виключно Росією та президентом Путіним. Наше завдання – обговорити з Трампом, якими будуть наслідки, якщо Путін доб'ється свого", – сказав Стубб.

Він вважає вкрай важливим завданням для Європи зараз – переконати США, що Україна не може програти війну.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає заяви Трампа глибоко необґрунтованими.