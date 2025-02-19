Президент Финляндии заявил о поддержке Зеленского на фоне упреков Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб отверг заявления президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины диктатором.

Об этом он сказал на пресс-конференции в финском городе Кайнуу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Стубб категорически не согласен с заявлениями Дональда Трампа о Владимире Зеленском.

"Финляндия поддерживает Украину всеми возможными средствами. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского", подчеркнул он.

"Захватническая война была начата исключительно Россией и президентом Путиным. Наша задача – обсудить с Трампом, какими будут последствия, если Путин добьется своего", – сказал Стубб.

Он считает крайне важной задачей для Европы сейчас – убедить США, что Украина не может проиграть войну.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.