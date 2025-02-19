Президент Чехії відреагував на заяву Трампа про Зеленського-диктатора: неабиякий цинізм

Президент Чехії Петр Павел заявив, що потрібно мати неабиякий цинізм, щоб назвати президента такої країни, як Україна диктатором.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Петр Павел нагадав, що Україна щодня потерпає від ворожих обстрілів, а п’ята частина її території зайнята окупаційними військами.

"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами?

Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – написав президент Чехії.

Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už 3 roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku… – Petr Pavel (@prezidentpavel) February 19, 2025

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає заяви Трампа глибоко необґрунтованими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення Трампа на адресу Зеленського. Свою підтримку українському президенту на цьому тлі висловив і президент Фінляндії Александр Стубб.