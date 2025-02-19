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Президент Чехії відреагував на заяву Трампа про Зеленського-диктатора: неабиякий цинізм

Новини — Середа, 19 лютого 2025, 20:48 — Іванна Костіна

Президент Чехії Петр Павел заявив, що потрібно мати неабиякий цинізм, щоб назвати президента такої країни, як Україна диктатором.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Петр Павел нагадав, що Україна щодня потерпає від ворожих обстрілів, а п’ята частина її території зайнята окупаційними військами.

"Якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами?

Називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм", – написав президент Чехії.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає заяви Трампа глибоко необґрунтованими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення Трампа на адресу Зеленського. Свою підтримку українському президенту на цьому тлі висловив і президент Фінляндії Александр Стубб.

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Чехія Зеленський Трамп
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