Шольц про заяви Трампа в бік Зеленського: неправильно і небезпечно

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відкинув заяву президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський є "диктатором".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Spiegel.

За словами Шольца, "просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в його демократичній легітимності".

"Правда така: Володимир Зеленський є обраним главою держави України. Той факт, що під час війни не можуть бути проведені належні вибори, відповідає українській конституції та виборчому законодавству. Ніхто не повинен стверджувати протилежне", – додав він.

Канцлер Німеччина нагадав, що саме Росія під керівництвом Владіміра Путіна розпочала війну в Україні: "Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни. День за днем.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає заяви Трампа глибоко необґрунтованими.