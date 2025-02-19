Президент Чехии отреагировал на заявление Трампа о Зеленском-диктаторе: изрядный цинизм

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нужно иметь большой цинизм, чтобы назвать президента такой страны, как Украина диктатором.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Петр Павел напомнил, что Украина ежедневно страдает от вражеских обстрелов, а пятая часть ее территории занята оккупационными войсками.

"Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами?

Называть президента такой страны диктатором – это надо иметь большой цинизм", – написал президент Чехии.

Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už 3 roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku… – Petr Pavel (@prezidentpavel) February 19, 2025

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения Трампа в адрес Зеленского. Свою поддержку украинскому президенту на этом фоне выразил и президент Финляндии Александр Стубб.