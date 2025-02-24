Лідерка "Альтернативи для Німеччини" заявила, що отримала привітання від Ілона Маска

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що отримала привітання від Ілона Маска після того, як її партія посіла друге місце на парламентських виборах 23 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Guardian.

Виступаючи перед пресою в Берліні, Вайдель в черговий раз передбачила, що її партія візьме гору над консервативним союзом ХДС/ХСС на виборах в найближчі кілька років і "наведе порядок в Німеччині".

Вона зазначила, що партія отримала вдвічі більше голосів на сході Німеччини, ніж консерватори Фрідріха Мерца.

Відповідаючи на запитання, чи зв'язувався з нею Ілон Маск після високого результату "АдН", Вайдель сказала: "Сьогодні вранці, коли я увімкнула телефон, я побачила, що отримала дзвінки та повідомлення зі США, в тому числі від Ілона Маска з особистими привітаннями".

Вона зазначила, що у понеділок проведе низку телефонних розмов, не уточнивши, з ким саме.

"Ми – сила в Німеччині, яка визнана на міжнародному рівні. Ми контактуємо з усіма сторонами, включно з адміністрацією Трампа", – сказала Вайдель.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула друге місце на парламентських виборах 23 лютого. Партія здобула беззаперечну перемогу у землях колишньої Східної Німеччини.

А переможцем виборів став консервативний союз ХДС/ХСС. Його лідер Фрідріх Мерц пообіцяв зміцнити незалежність від США і засумнівався у майбутньому існування НАТО.

Мерц також порівняв втручання США у вибори із втручанням Росії.

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