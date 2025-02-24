Лидер "Альтернативы для Германии" заявила, что получила поздравления от Илона Маска

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что получила поздравления от Илона Маска после того, как ее партия заняла второе место на парламентских выборах 23 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The Guardian.

Выступая перед прессой в Берлине, Вайдель в очередной раз предсказала, что ее партия возьмет верх над консервативным союзом ХДС/ХСС на выборах в ближайшие несколько лет и "наведет порядок в Германии".

Она отметила, что партия получила вдвое больше голосов на востоке Германии, чем консерваторы Фридриха Мерца.

Отвечая на вопрос, связывался ли с ней Илон Маск после высокого результата "АдГ", Вайдель сказала: "Сегодня утром, когда я включила телефон, я увидела, что получила звонки и сообщения из США, в том числе от Илона Маска с личными поздравлениями".

Она отметила, что в понедельник проведет ряд телефонных разговоров, не уточнив, с кем именно.

"Мы – сила в Германии, которая признана на международном уровне. Мы контактируем со всеми сторонами, включая администрацию Трампа", – сказала Вайдель.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" получила второе место на парламентских выборах 23 февраля. Партия одержала безоговорочную победу в землях бывшей Восточной Германии.

А победителем выборов стал консервативный союз ХДС/ХСС. Его лидер Фридрих Мерц пообещал укрепить независимость от США и усомнился в будущем существования НАТО.

Мерц также сравнил вмешательство США в выборы с вмешательством России.

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