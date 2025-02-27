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Зеленський зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту

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Новини — Четвер, 27 лютого 2025, 15:50 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 лютого, зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії в четвер удень, де його зустрів Мартін.

Він сказав, що радий перебувати в країні та зустрітися з премʼєром Ірландії, та подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надають українцям, що були змушені тікати від повномасштабного вторгнення Росії.

Лідери після цього перейшли до VIP-зали аеропорту для переговорів.

Міхол Мартін раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб зустрітись з українським президентом.

Президент України, як повідомлялось раніше, зупинився в Ірландії на шляху до США, де він має зустрітися з Дональдом Трампом для підписання угоди про розробку корисних копалин.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона.

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Ірландія Зеленський
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