Зеленський зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту

Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 лютого, зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії в четвер удень, де його зустрів Мартін.

Він сказав, що радий перебувати в країні та зустрітися з премʼєром Ірландії, та подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надають українцям, що були змушені тікати від повномасштабного вторгнення Росії.

Лідери після цього перейшли до VIP-зали аеропорту для переговорів.

⁦@MichealMartinTD⁩ meets Pres Zelensky ⁦@ShannonAirport⁩ he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here ⁦@rtenews⁩ pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt – Cathy Halloran (@HalloranCathy) February 27, 2025

Міхол Мартін раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб зустрітись з українським президентом.

Президент України, як повідомлялось раніше, зупинився в Ірландії на шляху до США, де він має зустрітися з Дональдом Трампом для підписання угоди про розробку корисних копалин.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

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