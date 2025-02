Зеленський зустрівся з премʼєром Ірландії в аеропорту

Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 лютого, зупинився в Ірландії, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Міхолом Мартіном.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

Зеленський прибув до аеропорту Шеннон на заході Ірландії в четвер удень, де його зустрів Мартін.

Він сказав, що радий перебувати в країні та зустрітися з премʼєром Ірландії, та подякував ірландському народу за підтримку, яку вони надають українцям, що були змушені тікати від повномасштабного вторгнення Росії.

Лідери після цього перейшли до VIP-зали аеропорту для переговорів.

⁦@MichealMartinTD⁩ meets Pres Zelensky ⁦@ShannonAirport⁩ he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here ⁦@rtenews⁩ pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt