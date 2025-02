Зеленский встретился с премьером Ирландии в аэропорту

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 февраля, остановился в Ирландии, где встретился с премьер-министром страны Михолом Мартином.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.

Зеленский прибыл в аэропорт Шеннон на западе Ирландии в четверг днем, где его встретил Мартин.

Он сказал, что рад находиться в стране и встретиться с премьером Ирландии, и поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказывают украинцам, вынужденным бежать от полномасштабного вторжения России.

Лидеры после этого перешли в VIP-зал аэропорта для переговоров.

⁦@MichealMartinTD⁩ meets Pres Zelensky ⁦@ShannonAirport⁩ he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here ⁦@rtenews⁩ pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt