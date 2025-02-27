Зеленский встретился с премьером Ирландии в аэропорту
Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 февраля, остановился в Ирландии, где встретился с премьер-министром страны Михолом Мартином.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.
Зеленский прибыл в аэропорт Шеннон на западе Ирландии в четверг днем, где его встретил Мартин.
Он сказал, что рад находиться в стране и встретиться с премьером Ирландии, и поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказывают украинцам, вынужденным бежать от полномасштабного вторжения России.
Лидеры после этого перешли в VIP-зал аэропорта для переговоров.
@MichealMartinTD meets Pres Zelensky @ShannonAirport he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here @rtenews pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt– Cathy Halloran (@HalloranCathy) February 27, 2025
Михол Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы встретиться с украинским президентом.
Президент Украины, как сообщалось ранее, остановился в Ирландии на пути в США, где он должен встретиться с Дональдом Трампом для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых.
Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.
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