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Зеленский встретился с премьером Ирландии в аэропорту

Новости — Четверг, 27 февраля 2025, 15:50 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 февраля, остановился в Ирландии, где встретился с премьер-министром страны Михолом Мартином.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.

Зеленский прибыл в аэропорт Шеннон на западе Ирландии в четверг днем, где его встретил Мартин.

Он сказал, что рад находиться в стране и встретиться с премьером Ирландии, и поблагодарил ирландский народ за поддержку, которую они оказывают украинцам, вынужденным бежать от полномасштабного вторжения России.

Лидеры после этого перешли в VIP-зал аэропорта для переговоров.

Михол Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы встретиться с украинским президентом.

Президент Украины, как сообщалось ранее, остановился в Ирландии на пути в США, где он должен встретиться с Дональдом Трампом для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

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Ирландия Зеленский
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