Зеленський розкрив деталі переговорів з премʼєром Ірландії

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з ірландським премʼєр-міністром Міхолом Мартіном зосередився на шляхах завершення війни в Україні та двосторонній співпраці.

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що з премʼєром Ірландії обговорили кроки "для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи", трансатлантичну єдність, гарантії безпеки України та співпрацю на її шляху до ЄС.

"Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя", – додав глава держави.

Крім того, лідери порушили питання про долучення Ірландії до гуманітарної програми Food from Ukraine.

Міхол Мартін раніше скасував запланований візит до Белфаста, щоб зустрітись з українським президентом.

Президент України, нагадаємо, зупинився в Ірландії на шляху до США, де він має зустрітися з Дональдом Трампом для підписання угоди про розробку корисних копалин.

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США.

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