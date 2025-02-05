У Польщі пояснили, чому витрачають на оборону найбільший відсоток від ВВП у НАТО

Польща серед країн НАТО витрачає найбільше на оборону у співвідношенні до свого ВВП із двох причин: щоб мати гарні стосунки зі США і тримати Росію на відстані.

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю виданню Politico, пише "Європейська правда".

Цього року Польща планує витратити на свої збройні сили 4,7% валового внутрішнього продукту – більше, ніж будь-який інший член НАТО. Значна частина цих коштів піде на нове озброєння для модернізації і розширення польських збройних сил.

За оцінками Косіняка-Камиша, на американське озброєння було витрачено від 55 до 60 млрд доларів. У Варшаві сподіваються, що такі цифри справлять враження на Дональда Трампа і його нову адміністрацію.

Реклама:

"Ми можемо спокійно показати новій адміністрації Трампа, що дві умови, на яких часто наголошує президент Трамп: витрати на оборону, які ми маємо на найвищому рівні в НАТО, і взаємовигідні економічні відносини з американським бізнесом ми реалізуємо на найвищому рівні в Європі", – сказав Косіняк-Камиш, додавши, що "це свого роду страховий поліс".

Інша мета цього великого збільшення витрат на танки, системи протиповітряної оборони, артилерію і винищувачі – налякати Росію.

"Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, тому ми інвестуємо стільки грошей в озброєння. У НАТО є два завдання: стримування і оборона", – сказав Косіняк-Камиш.

"Ми повинні інвестувати так багато, щоб Російська Федерація знала, що напад на будь-якого члена НАТО або Польщу є абсолютно непередбачуваним і матиме трагічні наслідки", – додав він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польщі, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.