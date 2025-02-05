В Польше объяснили, почему тратят на оборону самый большой процент от ВВП в НАТО

Польша среди стран НАТО тратит больше всего на оборону в соотношении к своему ВВП по двум причинам: чтобы иметь хорошие отношения с США и держать Россию на расстоянии.

Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Politico, пишет "Европейская правда".

В этом году Польша планирует потратить на свои вооруженные силы 4,7% валового внутреннего продукта – больше, чем любой другой член НАТО. Значительная часть этих средств пойдет на новое вооружение для модернизации и расширения польских вооруженных сил.

По оценкам Косиняка-Камыша, на американское вооружение было потрачено от 55 до 60 млрд долларов. В Варшаве надеются, что такие цифры произведут впечатление на Дональда Трампа и его новую администрацию.

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"Мы можем спокойно показать новой администрации Трампа, что два условия, которые часто подчеркивает президент Трамп: расходы на оборону, которые мы имеем на самом высоком уровне в НАТО, и взаимовыгодные экономические отношения с американским бизнесом мы реализуем на самом высоком уровне в Европе", – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что „это своего рода страховой полис".

Другая цель этого большого увеличения расходов на танки, системы противовоздушной обороны, артиллерию и истребители – напугать Россию.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию, поэтому мы инвестируем столько денег в вооружение. У НАТО есть две задачи: сдерживание и оборона", – сказал Косиняк-Камыш.

"Мы должны инвестировать так много, чтобы Российская Федерация знала, что нападение на любого члена НАТО или Польшу является абсолютно непредсказуемым и будет иметь трагические последствия", – добавил он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польши, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.