В Угорщині кажуть, що розглянуть вихід із ВООЗ після рішення США

Офіс прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив у четвер, 6 лютого, що Угорщина розгляне вихід зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я після аналогічного рішення США.

Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергей Гуяш, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Він заявив, що "якщо найпотужніша країна світу вирішує вийти з міжнародної організації, то я думаю, що угорський уряд діяв би обережно, якби зважував, чи не варто йому зробити цей крок".

"Ми можемо прийти до висновку, що нам не потрібно цього робити, ми можемо дійти іншого рішення, звичайно, але це, безумовно, варто розглянути", – сказав Гуяш.

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Після інавгурації Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих рішень у перший день вступу на посаду, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Серед іншого, він наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я, що вже викликало занепокоєння Німеччини.

Коментуючи рішення нового президента США, в ЄС висловили сподівання, що воно ще може бути переглянуте.

23 січня в Італії законодавці від правої партії "Ліга" віцепрем'єра і міністра транспорту Маттео Сальвіні в Сенаті представили законопроєкт про вихід країни зі складу ВООЗ.