В Венгрии говорят, что рассмотрят выход из ВОЗ после решения США

Офис премьер-министра Виктора Орбана заявил в четверг, 6 февраля, что Венгрия рассмотрит выход из состава Всемирной организации здравоохранения после аналогичного решения США.

Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Он заявил, что "если самая мощная страна мира решает выйти из международной организации, то я думаю, что венгерское правительство действовало бы осторожно, если бы взвешивало, не стоит ли ему сделать этот шаг".

"Мы можем прийти к выводу, что нам не нужно этого делать, мы можем прийти к другому решению, конечно, но это, безусловно, стоит рассмотреть", – сказал Гуйяш.

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После инаугурации Трамп совершил обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Среди прочего, он приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения, что уже вызвало беспокойство Германии.

Комментируя решение нового президента США, в ЕС выразили надежду, что оно еще может быть пересмотрено.

23 января в Италии законодатели от правой партии "Лига" вице-премьера и министра транспорта Маттео Сальвини в Сенате представили законопроект о выходе страны из состава ВОЗ.