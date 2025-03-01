Стармер поговорил с Трампом и Зеленским после перепалки в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как встреча двух лидеров в Вашингтоне переросла в ссору относительно поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщили в офисе британского премьера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В заявлении Даунинг-стрит в пятницу вечером подтверждается, что премьер-министр говорил с президентами США и Украины, и что он сохранил "непоколебимую поддержку Украины".

Зеленский прибудет в Великобританию в воскресенье, когда Стармер будет принимать саммит европейских лидеров для обсуждения прекращения войны между Украиной и Россией.

"Премьер-министр сегодня вечером разговаривал и с президентом Трампом, и с президентом Зеленским. Он сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к длительному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины. Премьер-министр с нетерпением ждет приема международных лидеров в воскресенье, включая президента Зеленского", – сообщил представитель британского премьера.

Ссора в Овальном кабинете вызвала слова поддержки Зеленского со стороны ключевых европейских союзников, в частности Франции и Германии.

Украину поддержали европейские лидеры, а также руководители ЕС.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан стал едва ли не единственным среди лидеров государств ЕС, который откровенно поддержал Трампа после его спора с Зеленским.