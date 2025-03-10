Уряд Угорщини видалив своє повідомлення, що збереження України "не повинно статися"

З офіційної сторінки уряду Угорщини у Facebook видалили повідомлення, із якого випливало, що угорський уряд не підтримує збереження України, чого натомість прагне досягти Європейський Союз.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на угорські ЗМІ, які помітили зникнення допису з офіційної сторінки уряду.

Зокрема, на урядовій сторінці було розміщене зображення із кількома фразами, що супроводжували фото Віктора Орбана з його виступу на заході Торгово-промислової палати Угорщини 8 березня.

У повідомленні йшлося, що Європейський Союз хоче "зберегти життя України, фінансувати мільйонну українську армію та українську державу, вивести Україну на швидкий шлях розвитку". А далі великими буквами було вказано: "Цього не повинно статися".

Зображення, яке було видалено зі сторінки угорського уряду у Facebook

Вочевидь, урядова команда спробувала подати короткий витяг із промови Орбана, у якій він говорив, що збереження України потребуватиме величезного фінансування української армії, а Угорщина проти таких витрат.

"Ми повинні фінансувати українську державу, тому що вона не може сама себе фінансувати… Українцям хочуть компенсувати те, що їх не приймають до НАТО, він (ЄС) хоче прийняти їх до Європейського Союзу прискореними темпами… Я впевнений, що це рішення Брюсселя зруйнує європейську економіку, і саме тому цього не повинно статися", – заявив Орбан на заході Торгово-промислової палати Угорщини.

Нагадаємо, у п’ятницю угорський прем’єр Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Також він поскаржився, що Європі стає ще дорожче підтримувати Україну після зміни курсу США.

У суботу очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив польський уряд у "перешкоджанні мирним планам" Дональда Трампа.