Правительство Венгрии удалило свое сообщение, что сохранение Украины "не должно произойти"

С официальной страницы правительства Венгрии в Facebook удалили сообщение, из которого следовало, что венгерское правительство не поддерживает сохранение Украины, чего вместо этого стремится достичь Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерские СМИ, которые заметили исчезновение сообщения с официальной страницы правительства.

В частности, на правительственной странице было размещено изображение с несколькими фразами, которые сопровождали фото Виктора Орбана с его выступления на мероприятии Торгово-промышленной палаты Венгрии 8 марта.

В сообщении говорилось, что Европейский Союз хочет "сохранить жизнь Украины, финансировать миллионную украинскую армию и украинское государство, вывести Украину на быстрый путь развития". А дальше большими буквами было указано: "Этого не должно произойти".

Изображение, которое было удалено со страницы венгерского правительства в Facebook

Очевидно, правительственная команда попыталась подать короткую выдержку из речи Орбана, в которой он говорил, что сохранение Украины потребует огромного финансирования украинской армии, а Венгрия против таких расходов.

"Мы должны финансировать украинское государство, потому что оно не может само себя финансировать... Украинцам хотят компенсировать то, что их не принимают в НАТО, он (ЕС) хочет принять их в Европейский Союз ускоренными темпами... Я уверен, что это решение Брюсселя разрушит европейскую экономику, и именно поэтому этого не должно произойти", – заявил Орбан на мероприятии Торгово-промышленной палаты Венгрии.

Напомним, в пятницу венгерский премьер Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии относительно поддержки членства Украины в ЕС.

Также он пожаловался, что Европе становится еще дороже поддерживать Украину после изменения курса США.

В субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил польское правительство в "препятствовании мирным планам" Дональда Трампа.