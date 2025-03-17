У Британії кажуть про "значну кількість" країн, готових надіслати миротворців в Україну

У Британії кажуть, що "значна кількість" країн готова розгорнути миротворчий контингент в Україні у разі укладення мирної угоди з Росією,

Про це заявив речник прем'єра Британії, якого цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Очікується, що до так званої "коаліції рішучих" на підтримку України долучаться понад 30 країн, сказав речник.

Це більше, ніж 27 лідерів, які взяли участь у віртуальному саміті під керівництвом прем'єра Британії Кіра Стармера та президента Франції Емманюеля Макрона в суботу.

"Обсяги допомоги будуть різними, але це буде значна сила, і значна кількість країн надасть війська", – сказав речник.

Лідери країн, які взяли участь у суботній відеоконференції "коаліції рішучих" представляли Австралію, Бельгію, Болгарію, Канаду, Чеську Республіку, Данію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Ісландію, Італію, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Нову Зеландію, Норвегію, Польщу, Португалію, Румунію, Іспанію, Швецію, Туреччину, Україну і Велику Британію.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Антоніу Кошта також взяли участь у заході.

Нагадаємо, після зустрічі 15 березня Стармер оголосив, що в четвер, 20 березня, у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню "мирну угоду".

Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.