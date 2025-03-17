В Британии говорят о "значительном количестве" стран, готовых отправить миротворцев в Украину

В Британии говорят, что "значительное количество" стран готово развернуть миротворческий контингент в Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией,

Об этом заявил представитель премьера Великобритании, которого цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Ожидается, что к так называемой "коалиции решительных" в поддержку Украины присоединятся более 30 стран, сказал представитель.

Это больше, чем 27 лидеров, которые приняли участие в виртуальном саммите под руководством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона в субботу.

"Объемы помощи будут разными, но это будет значительная сила, и значительное количество стран предоставит войска", – сказал спикер.

Лидеры стран, принявших участие в субботней видеоконференции "коалиции решительных" представляли Австралию, Бельгию, Болгарию, Канаду, Чешскую Республику, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Испанию, Швецию, Турцию, Украину и Великобританию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта также приняли участие в мероприятии.

Напомним, после встречи 15 марта Стармер объявил, что в четверг, 20 марта, в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущую "мирную сделку".

Стармер на встрече лидеров "коалиции решительных" 15 марта изложил планы относительно западного "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военнослужащих.

В то же время британский премьер добавил, что любые планы в отношении Украины после прекращения огня потребуют сотрудничества с Соединенными Штатами.