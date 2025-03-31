Президент Финляндии рассказал Зеленскому детали своей встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который в субботу имел неформальную встречу во Флориде с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Стубб поделился с Зеленским деталями своей встречи с президентом Трампом, сообщили в Офисе президента, отметив, что Украина готова максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами ради приближения мира.

"Есть одинаковое понимание, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным. Только Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше. Владимир Зеленский отметил, что на это должна быть соответствующая реакция США, Европы и всех партнеров в мире, которые стремятся к миру", – отметили в ОПУ.

Президенты Украины и Финляндии также согласовали общие позиции и дальнейшие контакты. В частности, речь шла о гарантиях безопасности, которые обязательно должны быть среди следующих шагов после прекращения огня.

Зеленский поблагодарил за всю помощь и поддержку, которую оказывает Финляндия.

Лидеры обсудили, какими могут быть пути усиления совместной работы с партнерами ради установления прочного мира и обеспечения безопасности.

После встречи с Дональдом Трампом Стубб сообщил в воскресенье, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

Стубб также рассказал, что Трамп интересовался у него, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.

На встрече в имении президента США в Мар-а-Лаго в субботу Стубб и Трамп, среди прочего, играли в гольф.