Трамп знову пожартував про свій третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп жартома допустив можливість втретє взяти участь у президентській кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить AFP.

Зокрема він заявив, що "не на 100 відсотків упевнений", що конституція забороняє йти на президентський термін, хоча вона забороняє це робити.

"Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, які, як я припускаю, не зможу використати для себе, але я не впевнений на 100 відсотків, тому що я не знаю... Я думаю, що мені не можна балотуватися знову", – сказав Трамп, виступаючи перед аудиторією республіканців Конгресу в Майамі.

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Під сміх Трамп повернувся до лідера республіканців Майка Джонсона і додав: "Я не впевнений, чи можу я знову балотуватися? Майк? Мені краще не втягувати тебе в цю суперечку".

Трамп вже раніше жартував про можливість втретє балотуватись на посаду президента США, хоча це прямо заборонено конституцією.

А нещодавно республіканець Палати представників Енді Оглс запропонував змінити конституцію США, аби дозволити Дональду Трампу переобратись на третій президентський термін.