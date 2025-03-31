Трамп не шутит, что может пойти на третий срок: "Есть методы"

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено действующей конституцией Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

47-мой президент США сказал, что для этого существуют методы и уточнил, что он "не шутит". "Многие люди хотят, чтобы я это сделал", – сказал Трамп, имея в виду своих союзников.

"Но, я имею в виду, я в основном говорю им, что у нас впереди долгий путь. Вы знаете, это очень ранняя стадия работы администрации", – добавил Трамп.

На вопрос, хочет ли он провести в должности еще один срок, президент США ответил, что "мне нравится работать". "Я не шучу. Но я не собираюсь – еще слишком рано об этом думать", – сказал Трамп, когда его попросили уточнить.

На вопрос, были ли ему представлены планы, которые позволят ему баллотироваться на третий срок, Трамп ответил: "Есть методы, с помощью которых вы можете это сделать".

В ответ на вопрос о возможном сценарии, по которому вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на должность, а затем передаст эту роль Трампу, он ответил, что "это один из способов". "Но есть и другие", – добавил Трамп. На просьбу поделиться другим методом, Трамп просто ответил "нет".

Трамп и ранее комментировал возможность баллотирования на третий срок, хотя республиканцы воспринимали эти комментарии как шутки или как троллинг президента в отношении своих критиков.

Конституция США ограничивает возможность одному человеку быть президентом до двух сроков. Внесение изменений в конституцию для отмены ограничения было бы чрезвычайно сложной задачей, которая потребовала бы либо двух третей голосов Конгресса, либо двух третей штатов, которые согласились бы созвать конституционный конвент, чтобы предложить изменения. Любой из этих путей потребует ратификации в трех четвертях штатов.

Более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

Республиканец Энди Оглс уже предложил изменить формулировку 22-й поправки конституции США так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и не более чем на три срока в целом.

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