Більше половини американців думають, що Трамп претендуватиме на третій термін

Більше половини американців припускають, що чинний президент Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування від YouGov.

Сукупно 52% опитаних респондентів схиляються до думки, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Зокрема, 21% опитаних "впевнені" у цьому, а 31% припускають таку ймовірність.

16% опитаних вважають, що Трамп скоріше не намагатиметься ще раз переобратись, а 18% впевнені у цьому.

В опитуванні брали участь 2900 респондентів, збір даних проводили 25 лютого.

Дональд Трамп, якому скоро виповниться 79 років, минулого тижня натякнув, що не виключає такого варіанта. "Чи маю я знову висуватися? Ви скажете мені", – прокоментував він.

За конституцією США, Трамп не може ще раз балотуватися – президентам США заборонено обиратись на цю посаду більш як двічі.

Нещодавно республіканець Енді Оглз запропонував поправку до конституції щодо можливості третього президентського терміну.

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