Посол США відреагувала на нічні повітряні атаки РФ та удар по Добропіллю

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала "жахливими новинами" наслідки нічних атак Росії.

Своєю реакцією вона поділилась у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Посол зазначила, що "цивільне населення продовжує нести тягар цієї війни".

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі. Рятувальні роботи тривають", – написала Брінк.

Нагадаємо, у п’ятницю, коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

За даними джерел видання Time, рішення США призупинити передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.