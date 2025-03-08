Посол США отреагировала на ночные воздушные атаки РФ и удар по Доброполью

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала "ужасными новостями" последствия ночных атак России.

Своей реакцией она поделилась в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Посол отметила, что "гражданское население продолжает нести бремя этой войны".

"Ужасные новости о ночных атаках, которые поразили несколько регионов Украины, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 получили ранения. В частности, был осуществлен двойной удар по первой волне спасателей в Доброполье. Спасательные работы продолжаются", – написала Бринк.

Напомним, в пятницу, комментируя прекращение поставок помощи Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".

По данным источников издания Time, решение США приостановить передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России вдоль критической части фронта, приведя к гибели многих украинских солдат за последние дни.