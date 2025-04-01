У Раді Європи просять Угорщину змінити скандальний закон про заборону ЛГБТ-прайдів

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті у листі до спікера угорського парламенту Ласло Кевера просить змінити закон, що обмежує право на зібрання – зокрема забороняє проведення щорічного ЛГБТ-прайду.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

У своєму листі О'Флаерті заявив, що рішення угорської влади заборонити ЛГБТ-прайд викликає занепокоєння, оскільки є несумісним із міжнародними стандартами прав людини.

Комісар Ради Європи зазначив, що Європейський суд з прав людини у низці рішень постановив, що обмеження прав ЛГБТК в демократичному суспільстві суперечить статті 11 Конвенції про права людини.

Також він пише, що "немає жодних наукових доказів" того, що сама лише згадка про гомосексуальність має негативний вплив на дітей – аргумент, на який посилається угорський уряд.

Висловив занепокоєння О'Флаерті і щодо інших положень ухваленого в Угорщині закону – зокрема того, який надає поліції право використовувати програмне забезпечення для ідентифікації людей, які відвідують мітинги.

У звʼязку з цим комісар закликав парламент Угорщини переглянути нещодавно ухвалене законодавство і утриматися від ухвалення подальших конституційних та інших поправок, які їх імплементують.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив законопроєкт партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.

У 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.