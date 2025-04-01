В Совете Европы просят Венгрию изменить скандальный закон о запрете ЛГБТ-прайдов

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти в письме к спикеру венгерского парламента Ласло Кевера просит изменить закон, ограничивающий право на собрания – в частности запрещает проведение ежегодного ЛГБТ-прайда.

Об этом передаёт "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

В своём письме О'Флаэрти заявил, что решение венгерских властей запретить ЛГБТ-прайд вызывает беспокойство, поскольку является несовместимым с международными стандартами прав человека.

Комиссар Совета Европы отметил, что Европейский суд по правам человека в ряде решений постановил, что ограничение прав ЛГБТК в демократическом обществе противоречит статье 11 Конвенции о правах человека.

Также он пишет, что "нет никаких научных доказательств" того, что одно лишь упоминание о гомосексуальности имеет негативное влияние на детей – аргумент, на который ссылается венгерское правительство.

Выразил беспокойство О'Флаэрти и относительно других положений принятого в Венгрии закона – в частности того, который предоставляет полиции право использовать программное обеспечение для идентификации людей, посещающих митинги.

В связи с этим комиссар призвал парламент Венгрии пересмотреть недавно принятое законодательство и воздержаться от принятия дальнейших конституционных и других поправок, которые их имплементируют.

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял законопроект партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.

В 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.